Sergen 3 puan ile tanıştı! Atiker Konyaspor 2-0 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Konyaspor 4. dakikada yıldız futbolcu Samuel Eto'o ve 90+4'de Adis Jahovic'in attığı gol ile sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetti.

Ev sahibi ekip maçın henüz başında 4. dakikada Kamerunlu yıldızı Samuet Eto’o ile bulduğu gol ile skoru 1-0’a getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 75. dakikada ev sahibi ekipten Mehdi Bourabia kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Maçın son dakikalarında birbirinden ilginç olaylara sahne oldu. Konuk ekip Kayserispor’da kaleci Lung kırmızı kart gördü.

Kayserispor’un değişiklik hakkı bittiği için Lung’un yerinde sar- kırmızılı ekipte Sapunaru kaleye geçti.

Yaşanan bu olayların ardından ev sahibi Konyaspor bir diğer golcüsü Adis Jahovic’in 90+4’de attığı gol ile farkı 2’ye çıkardı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi Atiker Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyet ile birlikte Konyaspor’un yeni teknik patronu Sergen Yalçın yeşil- beyazlı ekip ile ilk galibiyetini almış oldu.

Konyaspor sahasında aldığı 1-o’lık galibiyetin ardından ligte puanını 24’e çıkardı. Kayserispor ise 41 puanda kaldı.