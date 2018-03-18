Şenol Güneş çıldırdı!

Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde dakikalar 7'yi gösterirken Şenol Güneş çok sinirlendi. Takımının geriye yaslanmasına tepki gösteren Şenol Güneş, Lens ve Babel'in yerlerini değiştirdi.

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş karşısında maça hızlı başlaması ve üst üste goller kaçırması sonrasında dakikalar 7’yi gösterdiğinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş futbolcularına sert çıktı. Tolgay Arslan’ı yanına çağıran Şenol Güneş, Lens’in sağ kanattan sola geçmesini isterken, Babel’i de sağ kanada aldı.

Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzik isyan ettirdi Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşmasının öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi. Gürültü nedeniyle gazeteciler kurumlarına canlı bağlantı yapamadı. İlgili Haberi Oku

Özellikle takımının geriye yaslanmasına çok sinirlenen Güneş, Tolgay-Atiba ikilisinin daha önde kalmasını ve rakibin kolay şekilde kaleye gelmemesini istedi.

PEPE YETİŞMEDİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Tosic maça yetişirken, Pepe iyileşemedi. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sağ üst adalesinde zorlanma meydana gelen ve bu nedenle Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Bayern Münih karşılaşmasında dinlendirilen Tosic, Başakşehir mücadelesine yetişirken, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ayak parmağında kırık meydana gelen Pepe kadroda yer almadı.