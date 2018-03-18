Ryan Babel’den Medipol Başakşehir’e tebrik

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, 1-0 kaybettikleri maç sonrası Medipol Başakşehir'i tebrik etti. Ryan Babel, rakiplerinin de puan kaybedeceğine inandığını söyleyerek şampiyonluk şanslarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Spor Toto Süper Lig 26’ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Babel, “Öncelikle Medipol Başakşehir’i tebrik etmek lazım. Taktiksel olarak çok iyi bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin onlardan uygulamalarını istediği her şeyi sahaya yansıttılar. Tebrik etmek gerek” dedi.

Tolgay Arslan: `Elia bana `Faul yaptım` dedi` Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken siyah-beyazlılarda Tolgay Arslan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tolgay, Elia'nın golden önce kendisine faul yaptığını söylediğini aktarırken takım olarak kötü bir performans sergilediklerini ifade etti. İlgili Haberi Oku

Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, “Önümüzde uzun bir yol var, inanıyorum ki rakiplerimiz puan kaybedecekler. Bizim için bir sorun yok. Benim her zaman söylediğim bir şey var, herkes şampiyonluk yarışından bahsediyor. Bu çok uzun bir yol. Bunu maç maç ele almak gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken, bir sonraki maça odaklanıp, o maçı kazanmak” ifadelerini kullandı.