Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Neymar, PSG’de kalmak için şartını açıkladı! Çılgın maaş…

Paris Saint Germain'den ayrılması gündemde olan Neymar'ın, takımda kalmak için kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'den haftalık 1.3 milyon euro'luk maaş talep ettiği öne sürüldü.
15:0618 Mart 2018
0
Neymar, PSG’de kalmak için şartını açıkladı! Çılgın maaş…

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar hakkında çıkan ayrılık dedikodularının ardı arkası kesilmezken Brezilyalı futbolcunun takımda kalmak için maaşının arttırılmasını istediği iddia edildi.

Sezon başında 222 milyon euro’luk serbest kalma maddesi PSG tarafından ödenen ve Fransız ekibine transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu olma unvanını elde eden Neymar’ın istedkleri bitmiyor.

Real Madrid’in transfer etmek istediği iddia edilen 26 yaşındaki futbolcunun PSG’de kalmak için kulüp yönetiminden haftalık 1.3 milyon euro istediği öne sürüldü.

PSG ile 2022 yılına kadar sürecek olan sözleşmesi bulunan Neymar, Fransız ekibinden haftalık 750 bin euro kazanıyor.

18 Mart 2018 Neymar`dan yeni saç stili Sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı futbolcu Neymar, yeni saç stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İlgili Haberi Oku

Yıldız futbolcunun yakın çevresiyla yaptığı konuşmalarda, takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlardan, ligdeki hakemlerin kötü olmasından, statlardaki zeminlerin bozukluğundan ve PSG’nin maçlardan önce otelde kamp yapmasından şikayetçi olduğunu söylediği iddia edildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar’ın Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nı kaçırma ihtimali bulunuyor.

18 Mart 2018 Mohamed Salah`tan alkış toplayan hareket! Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, 4 gol atıp 1 de asist yaptığı Watford maçının ardından rakip takım kalecisi Karnezis'ten özür diledi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
neymar Paris Saint Germain Real Madrid
Son güncelleme: 15:16 | 18.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER