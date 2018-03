Mohamed Salah’tan alkış toplayan hareket!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, Watford maçında attığı 4 golden sonra rakip takım kalecisinden özür diledi.

Anfield Road’da oynanan Watford maçını 5-0 kazanan Liverpool’da, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah 4 gol atıp, Robert Firmino’nun golünde de asisti yapan isim oldu.

Bu sezon toplamda 36 gole ulaşan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, maç sonunda Watford kalecisi Orestis Karnezis’in yanına gidip tebessüm ederek özür diledi.

Yıldız futbolcunun bu tavrı taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

Mo Salah APOLOGISED to the Watford keeper after sticking four past him.

The nicest guy in football pic.twitter.com/YaHAjGgTEi

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 17 Mart 2018