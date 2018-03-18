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Medipol Başakşehir’in yıldızı Eljero Elia: ‘İlk yarı mükemmel oynadık’

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın tek golünü atan Eljero Elia, mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.
21:3518 Mart 2018
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Medipol Başakşehir’in yıldızı Eljero Elia: ‘İlk yarı mükemmel oynadık’

Spor Toto Süper Lig 26’ncı hafta maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk yarı mükemmel bir futbol oynadıklarını söyleyen Elia, “İlk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı iyi oynayamadık. Uzun topa döndük, bunu yapmamız gerekiyordu” dedi.

Hakem ile ilgili görüş bildiren Hollandalı yıldız, “Hakemle ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum, gören gördü. Her şey ortadaydı. Bizim yapmamız gereken, her maç daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşmak” diyerek sözlerini noktaladı.

18 Mart 2018 Medipol Başakşehir Beşiktaş: 1-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile sona erdi. Başakşehir, konuğu Beşiktaş'ı 28'de Elia'nın attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1'er puan aldığı haftada Başakşehir kazanarak puanını 53'e çıkarırken Beşiktaş 50 puanda kaldı ve zirvede haftayı puansız kapatan tek takım oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Eljero Elia Medipol Başakşehir spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:36 | 18.03.2018
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