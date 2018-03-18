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Medipol Başakşehir’in 18 Mart koreografisi sosyal medyada tepki çekti! Atatürk detayı…

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile sahasında oynadığı karşılaşma öncesi açılan 18 Mart koreografisi, tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın yer aldığı koreografide Atatürk'ün olmamasını sert bir dille eleştirdiler.
21:5718 Mart 2018
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Medipol Başakşehir’in 18 Mart koreografisi sosyal medyada tepki çekti! Atatürk detayı…

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Ancak en az maç kadar, futbolcular sahaya çıktığında açılan koreografi gündeme oturdu. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı’nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı’nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale’de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Yapılan koreografide Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilememesi büyük tepki çekti.

18 Mart 2018 Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzik isyan ettirdi Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşmasının öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi. Gürültü nedeniyle gazeteciler kurumlarına canlı bağlantı yapamadı. İlgili Haberi Oku

Sosyal medya kullanıcıları, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın yer aldığı koreografide Atatürk’e yer verilmemesini sert sözlerle eleştirdiler. Yaptıkları paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün koreografide yer almamasının açıklanamaz olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, Medipol Başakşehir kulübünü hedef aldı.

18 Mart 2018 Medipol Başakşehir Beşiktaş maçının devre arasında ortalık karıştı Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmada da benzer bir olay yaşanmıştı. İlgili Haberi Oku

İşte o paylaşımlardan bazıları:

 

Etiketler
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