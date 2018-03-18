Medipol Başakşehir’in 18 Mart koreografisi sosyal medyada tepki çekti! Atatürk detayı…
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Ancak en az maç kadar, futbolcular sahaya çıktığında açılan koreografi gündeme oturdu. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı’nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı’nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale’de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Yapılan koreografide Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilememesi büyük tepki çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın yer aldığı koreografide Atatürk’e yer verilmemesini sert sözlerle eleştirdiler. Yaptıkları paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün koreografide yer almamasının açıklanamaz olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, Medipol Başakşehir kulübünü hedef aldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Başakşehir'in kareografisinde Emre Belözoğlu var Mustafa Kemal ATATÜRK yok
— murat atmış (@murat60_61) 18 Mart 2018