Medipol Başakşehir Beşiktaş maçının devre arasında ortalık karıştı

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmada da benzer bir olay yaşanmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorları bir anda karıştı. Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki takım antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve güvenlik güçleri, olayların büyümesine engel oldu.

Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzik isyan ettirdi Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşmasının öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi. Gürültü nedeniyle gazeteciler kurumlarına canlı bağlantı yapamadı. İlgili Haberi Oku

Medipol Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında benzer bir durum ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.