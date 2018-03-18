CANLI | Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Kadıköy'de 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından iki takım da üç puana uzanarak avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ediyor. 50’şer puanlı iki ekibi bir araya getirecek karşılaşmada Beşiktaş ve Başakşehir de kazanarak, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kadıköy’de 0-0’la ikişer puan bıraktığı haftada avantaj yakalamak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ

STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Elia, Mossoro, Visca, Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakıyor.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, bugünki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamıyor.

Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Son dakika... Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların olduğu araç kaza yaptı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcuları Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu aracın kazan yaptığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku