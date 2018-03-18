CANLI | Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı (İşte 11’ler)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ediyor. 50’şer puanlı iki ekibi bir araya getirecek karşılaşmada Beşiktaş ve Başakşehir de kazanarak, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kadıköy’de 0-0’la ikişer puan bıraktığı haftada avantaj yakalamak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ
STAT: 3. İstanbul Başakşehir
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Elia, Mossoro, Visca, Adebayor
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakıyor.
6 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, bugünki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamıyor.
Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.