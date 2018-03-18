Mathieu Valbuena’dan Aykut Kocaman açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Galatasaray'la 0-0 berabere kalan ve liderle arasındaki puan farkını eritme fırsatını tepen Fenerbahçe'de tartışma konusu olan Valbuena, açıklamalar yaptı. Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği ve Aykut Kocaman hakkında konuştu

Fenerbahçe- Galatasaray maçı sonrasında Valbuena’dan açıklama geldi… Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında nefesleri kesen dev derbide oyuna sonradan girmesi tartışma konusu olan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki geleceği ve teknik direktör Aykut Kocaman’la ilgili açıklamalar yaptı.

Sporx’te yer alan habere göre Fenerbahçe’den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Valbuena, “Şu ana kadar 6 gol ve 15 asistlik performans sergiledim. Ocak ayından bu yana takımda bulduğum süre azaldı. Teknik direktör Aykut Kocaman’la aramda bir sorun yok, biz profesyoneliz. Ben çalışmalarıma ve teknik direktörün istediklerini yapmaya devam ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocaman’ın tercihlerinin nedenleri olduğuna dikkat çeken Valbuena, “Aykut Kocaman’ın tercihlerine saygı duymak zorundayız. Muhtemelen bu seçimin nedenleri vardır. Fenerbahçe’den ayrılmayı hiç düşünmedim ve böyle bir kulüpte olduğum için şanslıyım” yorumunda bulundu.

“BAZI ENDİŞELERİM VAR”

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası ve Fransa Milli Takımı’yla ilgili de konuşan Fransız yıldız, “Dünya Kupası’nda olamayacağım ama televizyon başında Fransa’yı destekleyeceğim. Şampiyonluk konusunda bazı endişelerim var. Brezilya, Almanya ve İspanya’nın daha şanslı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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