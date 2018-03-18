Mariano’dan taraftarı kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından bir paylaşım sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı.

Galatasaray Kadıköy deplasmanından 1 puanla dönerken cezalı olan ve maç kadrosunda yer almayan Mariano Filho, İtalya’ya gitti.

Milliyet’in haberine göre; Brezilyalı sağ bek, maçtan hemen sonra Instagram hesabından İtalya’nın Roma kentinden bir paylaşım yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun teknik ekipten izin alarak İtalya’ya gittiği ifade edildi.

Bu paylaşım sonrası bazı Galatasaray taraftarları sosyal medyadan Mariano’ya tepki gösterirken ‘gamsız’ ifadelerini kullandı.

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