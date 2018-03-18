MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 26. hafta

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ilk yarısı berabere biten maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle devirdi. Yusuf Yazıcı attığı iki golle yıldızlaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-1’le geçti. İlk yarısı Burak Yılmaz’ın penaltıdan ve Boutaib’in attığı gollerle 1-1 berabere biten mücadelenin ikinci yarısında sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, attığı iki golle takımını rahatlattı. Trabzonspor’un son golünü Onazi kaydetti. Bordo-mavililer bu sonuçla galibiyet serisini iki maça çıkarırken, evinde ise 4 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Trabzonspor, iç sahada en son 16 Aralık 2017’de 16’ncı hafta mücadelesinde Bursaspor’u mağlup etmişti.

Trabzonspor´da sol bek oyuncusu Filip Novak, karşılaşmanın 31´inci dakikasında sakatlanarak yerini Tomas Hubocan´a bıraktı. Novak 20´nci dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sağ baldırından darbe almış, ardından buz tedavisi ile maça devam etmişti. Trabzonspor´da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi üç sarı kartla ceza sınırında yer alan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, karşılaşmanın 61´inci dakikasında gördüğü sarı kartla ligin 27´nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetle puanını 42’ye yükselten Trabzonspor 5. sıraya çıktı. 34 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10. sıraya geriledi.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak (Dk.31 Hubocan), Onazi, Kucka, Olcay (Dk.57 N´Doye), Sosa (Dk.74 Abdülkadir), Yusuf, Burak

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık (Dk.70 Gilberto), Doria, Cissokho, Mina, Aytaç (Dk.37 Rahman Buğra), Murat, Azubuike, Adem, Boutaib (Dk.80 Pereira)

GOLLER: Dk.24 Burak (Pen), Dk.64-66 Yusuf, Dk.86 Onazi (Trabzonspor), Dk.35 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Hubocan, Onazi (Trabzonspor), Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15′ Sağ kanattan Kucka´nın ceza sahası içerisine yerden pasında Olcay altı pas içerisinde şutunu çekti, kaleci Ertaç yakın mesafeden üzerine gelen topu uzaklaştırmayı başardı.

21′ Boutaib´in pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Murat Yıldırım topu önüne aldıktan sonra bir anda kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı ancak topa vururken dengesini kaybedince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

23′ Yusuf´un ceza sahası içerisinde savunmanın arkasına pasında topa iyi hareketlenen Olcay, Doria´nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti.

GOL! 24′ Penaltı atışını kullanan Burak, kaleci Ertaç´ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.

35′ Ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest atışta Aytaç´ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Onur son anda köşeden uzanarak kornere çeldi.

GOL! 36′ Boutaib´in ceza sahası dışından sert şutu savunmada Uğur´a çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

GOL! 64′ Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Burak Yılmaz topu sağ kanattaki takım arkadaşı Yusuf´a aktardı. Onun kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

GOL! 66′ N´Doye´un ara pasına iyi hareketlenen Yusuf´un topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şut ağlara gitti: 3-1.

79′ Adem Büyük´ün pasında ceza sahası içerisinde kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan Gilberto şutunu çekti, Onur ayaklarıyla gol şansını önledi.

GOL! 86′ Orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Onazi´nin, rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgi üzerinden kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 4-1.

90+4′ Ceza sahası içi sol çaprazından Pereira’nın sert şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü ve konuk ekip önemli bir gol şansını kaçırdı.