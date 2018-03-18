MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 26. hafta
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-1’le geçti. İlk yarısı Burak Yılmaz’ın penaltıdan ve Boutaib’in attığı gollerle 1-1 berabere biten mücadelenin ikinci yarısında sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, attığı iki golle takımını rahatlattı. Trabzonspor’un son golünü Onazi kaydetti. Bordo-mavililer bu sonuçla galibiyet serisini iki maça çıkarırken, evinde ise 4 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Trabzonspor, iç sahada en son 16 Aralık 2017’de 16’ncı hafta mücadelesinde Bursaspor’u mağlup etmişti.
Trabzonspor´da sol bek oyuncusu Filip Novak, karşılaşmanın 31´inci dakikasında sakatlanarak yerini Tomas Hubocan´a bıraktı. Novak 20´nci dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sağ baldırından darbe almış, ardından buz tedavisi ile maça devam etmişti. Trabzonspor´da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi üç sarı kartla ceza sınırında yer alan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, karşılaşmanın 61´inci dakikasında gördüğü sarı kartla ligin 27´nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bu galibiyetle puanını 42’ye yükselten Trabzonspor 5. sıraya çıktı. 34 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10. sıraya geriledi.
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak (Dk.31 Hubocan), Onazi, Kucka, Olcay (Dk.57 N´Doye), Sosa (Dk.74 Abdülkadir), Yusuf, Burak
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık (Dk.70 Gilberto), Doria, Cissokho, Mina, Aytaç (Dk.37 Rahman Buğra), Murat, Azubuike, Adem, Boutaib (Dk.80 Pereira)
GOLLER: Dk.24 Burak (Pen), Dk.64-66 Yusuf, Dk.86 Onazi (Trabzonspor), Dk.35 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Hubocan, Onazi (Trabzonspor), Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15′ Sağ kanattan Kucka´nın ceza sahası içerisine yerden pasında Olcay altı pas içerisinde şutunu çekti, kaleci Ertaç yakın mesafeden üzerine gelen topu uzaklaştırmayı başardı.
21′ Boutaib´in pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Murat Yıldırım topu önüne aldıktan sonra bir anda kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı ancak topa vururken dengesini kaybedince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
23′ Yusuf´un ceza sahası içerisinde savunmanın arkasına pasında topa iyi hareketlenen Olcay, Doria´nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti.
GOL! 24′ Penaltı atışını kullanan Burak, kaleci Ertaç´ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.
35′ Ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest atışta Aytaç´ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Onur son anda köşeden uzanarak kornere çeldi.
GOL! 36′ Boutaib´in ceza sahası dışından sert şutu savunmada Uğur´a çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
GOL! 64′ Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Burak Yılmaz topu sağ kanattaki takım arkadaşı Yusuf´a aktardı. Onun kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
GOL! 66′ N´Doye´un ara pasına iyi hareketlenen Yusuf´un topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şut ağlara gitti: 3-1.
79′ Adem Büyük´ün pasında ceza sahası içerisinde kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan Gilberto şutunu çekti, Onur ayaklarıyla gol şansını önledi.
GOL! 86′ Orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Onazi´nin, rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgi üzerinden kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 4-1.
90+4′ Ceza sahası içi sol çaprazından Pereira’nın sert şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü ve konuk ekip önemli bir gol şansını kaçırdı.