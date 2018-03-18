MAÇ SONUCU | Samsunspor 0-0 Boluspor | Spor Toto 1. Lig 28. hafta
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Baran Eraslan, Mehmet Tuğral
Samsunspor: Furkan, Ahmett Cebe, Ercan, Erkam, Ahmet Solakel, Oğuz (Gökay dk. 85), Çağrı, Enes (Angan dk. 79) Göksu, Samaras, Ayite (Kenan dk. 38)
Yedekler: Sifakis, Chibuike, Burhan, Berat, Samed
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Boluspor: Gökhan, Renato, Diarra, Özgür İleri (Andre Dos Santos dk. 57), Poepon, İrfan (Burak dk. 78), Melih (Guido dk. 75), Furkan, Yusuf Emre, Cengiz, Mustafa Durak
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Alim, Akabueze, Sefa Yılmaz, Ahmetan, Caner
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Çağrı, Ahmet Cebe, Ahmet Solakel, Ercan (Samsunspor), Özgür, Guido, Burak (Boluspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
11′ Samsunspor ceza sahasında gelişen karambolde topa vuran Poepon'u şutu defanstan geri döndü.
13′ Samaras'ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Ayite'nin şutunu Boluspor defansı güçlükle uzaklaştırdı.
21′ Ayite'nin ceza sahası karşısından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.
34′ Gelişen Boluspor atağında Melih'in ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutu kaleci Furkan son anda kornere çeldi.
40′ Ahmet Cebe'nin ara pasıyla buluşan Enes'in şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
45′ Ani gelişen Boluspor atağında ceza sahası yan çaprazından İrfan'ın kaleye çektiği şutu kaleci Furkan son anda kornere çeldi.
66′ Seri çalımlarla ceza sahasına giren Çağrı’nın şutu son anda defansa çarparak uzaklaştı.
73′ Ahmet’in pasında kaleyi karşısında gören Samaras’ın şutu kaleci Gökhan’da kaldı.
75′ Samsunspor’un atağında Bolusporlu oyuncu yerde yattığı için oyunu durduran hakeme sinirlenip sahaya giren taraftarı futbolcular durdurdu.
77′ Guido’nun sol çaprazdan şutu, direğin sağından az farkla dışarı çıktı.
81′ Göksu’nun ortasına iyi yükselen Samaras’ın kafası direkten döndü.
90+1′ Gökay’ın cepheden şutu direğin üstünden auta çıktı.