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MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 1-0 Eskişehirspor | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u tek golle geçti.
20:2318 Mart 2018
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MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 1-0 Eskişehirspor | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelen 1-0 galip ayrıldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Oğuz Terzi, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Altay, Erdem, Sedat, Alihan, Kenan, Enes (Kehinde dk. 65), Umut Nayır (Gençer dk. 82), Arif, İlhan, Yusuf, Ferhat

Yedekler: Korcan, Mahmut, Mehmet, Putsıla,Mbamba, Lukasz, Tısdell

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Eskişehirspor: Kayacan, Hasan (Andaç dk. 81), Aykut, Dorukhan, Bilal Aziz (Fıratcan dk. 81), Ofoedu, Kaan, Hasan, Bedirhan (Furgan dk. 86), Semih Şentürk, Akamınko

Yedekler: Gökhan, İbrahim, Cemali, Mehmet

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gol: Yusuf (dk. 71) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Alihan, Arif, Erdem, Altay (Ankaragücü), Bedirhan, Dorukhan (Eskişehirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

12′ Sağ taraftan Kenan topu ceza sahası içideki Enes’e aktardı. Enes’in şutunu kaleci Kayacan son anda kornere çeldi.

18′ Kaan’ın ortasında Aykut’un kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

20′ Ankaragücü gole çok yaklaştı. Sağ taraftan Kenan’ın ortasında ön direkte İlhan’ın kafa vurşunu kaleci Kayacan sol alt köşeden son anda kornere çeldi.

40′ Kazanılan serbest vuruşu Erdem kullandı. Savunmanın üzerinden geçen topa kaleci Kayacan 90 sandan kornere çeldi.

42′ Orta sahadan aldığı topla ceza yayı üzerine gelen Dorukhan, topu kaleci Altay’ın üzerine vurdu.

45+2′ Ferhat’ın ortasında İlhan’ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

58′ Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Sedat, Arif verkaçında topa enson Sedat vurdu. Ancan kaleci Kayacan zamanında çıkarak topu kornere çeldi.

67′ Kehınde’nin pasıyla kalenin sağından ceza sahasına giren Kenan, topu kale yerine auta attı.

GOL! 71′ Kenan sol taraftan ortaladı. Savunmanın arasında topa yükselen Yusuf Abdioğlu kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-0

76′ Kaan Kanak, çalımlarla ceza sahası içine girmeden çektiği şutu kaleci Altay iki hamlede önledi.

Etiketler
ankaragücü eskişehirspor Spor Toto 1. Lig
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