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MAÇ SONUCU: BB Erzurumspor 5-4 Giresunspor | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

Spor Toto 1. Lig 28. haftası tarihi bir maça tanıklık etti. BB Erzurumspor ile Giresunspor arasındaki gol düellosunda kazanan taraf 5-4'lük skorla Erzurumspor oldu. 9 golün atıldığı müthiş maçta 2 kırmızı kart çıkarken ev sahibi ekip bir de penaltı atışından yararlanamadı.
15:4718 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: BB Erzurumspor 5-4 Giresunspor | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

SKOR / Spor Toto 1. Lig 28. hafta mücadelesinde Giresunspor’u konuk eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol düellosu şeklinde geçen maçı 5-4 kazanmayı başardı.

Ligde orta sıralarda yer alan ve play-off’a kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gol perdesi erken açıldı. Ev sahibi Erzurumspor 2. dakikada Gökhan Karadeniz, 4. dakikada Erhan Çelenk’in attığı gollerle 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Konuk ekip Giresunspor 19. dakikada Ahmead Abed’in golüyle farkı 1’e indirirken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Giresunspor oldu. Karadeniz temsilcisi 53’te Recep Aydın, 54’te yine Ahmed Abed’in ayağından bulduğu gollerle 3-2’lik üstünlüğü yakalarken gol düellosu burada bitmedi.

Ev sahibi Erzurumspor 59. dakikada Erhan Çelenk ile skoru 3-3 yaparken golcü futbolcu Mert Nobre 63’te Erzurumspor’u yeniden 4-3 öne geçiren golü atan isim oldu.

Ancak pes etmeyen Giresunspor 65. dakikada Çağlar Birinci’nin golüyle durumu 4-4’e getirse 85. dakikada oyuna giren Christian Bekamenga, uzatmalarda attığı golle Erzurumspor’u 5-4’lük galibiyete taşıyan isim oldu.

Öte yandan Giresunspor’da Hüsamettin Tut 80. dakikada, Erzurumspor’da ise Mert Nobre uzatma anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Erzurumspor’un ilk golünü atan Gökhan Karadeniz ise maç 4-4 devam ederken 81. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Etiketler
bb erzurumspor giresunspor Spor Toto 1. Lig
Son güncelleme: 15:49 | 18.03.2018
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