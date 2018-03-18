MAÇ SONUCU: BB Erzurumspor 5-4 Giresunspor | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

Spor Toto 1. Lig 28. haftası tarihi bir maça tanıklık etti. BB Erzurumspor ile Giresunspor arasındaki gol düellosunda kazanan taraf 5-4'lük skorla Erzurumspor oldu. 9 golün atıldığı müthiş maçta 2 kırmızı kart çıkarken ev sahibi ekip bir de penaltı atışından yararlanamadı.

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