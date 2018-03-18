MAÇ SONUCU: Aytemiz Alanyaspor 1-1 Göztepe | Spor Toto Süper Lig 26. hafta
Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'ye 1 puanı getiren gol ara transferde takıma katılan Demba Ba'dan geldi.
Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Son anları nefes kesen mücadele 1-1 sona erdi.
Kümede kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ilk yarısı golsüz sona eren maçın 76. dakikasında Douglas’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golden 6 dakika sonra sahneye çıkan Göztepe’nin golcüsü Demba Ba, skora 1-1’lik beraberliği getiren isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Göztepe puanını 40 yaparken Aytemiz Alanyaspor 28 puana ulaştı.
Göztepe gelecek hafta sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Devre arasında Göztepe’ye transfer olan Demba Ba, Alanyaspor maçındaki golüyle gol sayısını 5’e çıkartmış oldu.
MAÇ İSTATİSTİKLERİ