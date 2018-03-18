MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Yeni Malatyaspor özeti izle! TS Malatyaspor maç sonucu 4-1

26. hafta maçında Trabzonspor Malatyaspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı Trabzonspor Yeni Malatya maçında tribünlerin boş olması dikkatleri çekti. 4-1 sona eren Trabzon Yeni Malatyaspor maç özetini haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. İşte Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı özeti ve maçın detayları...

Süper Lig'de 26. haftanın maçında son haftalarda gösterdikleri çıkışla dikkatleri çeken iki ekip Trabzonspor Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın 24. dakikada penaltıdan attığı gol ile Trabzonspor Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Malatyaspor'dan cevap gecikmedi. 36. dakikada sahneye çıkan Boutaib takımını 1-1'e getiren golünü kaydetti. İkinci yarıda sahneye çıkan Yusuf Yazıcı 64. ve 67. dakikada attığı 2 gol ile Trabzonspor 3-1’e getirdi. 86. dakikada Onazi golünü atıp skoru 4-1 yaparak maçın sonucunu da belirledi. Trabzonspor Yeni Malatya maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Trabzon Yeni Malatyaspor maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR ÖZET İZLE

90′ Karşılaşma sona erdi. Trabzonspor 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor #TSLive pic.twitter.com/Ph32Eb5jL0 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 18 Mart 2018

TRABZONSPOR MALATYASPOR İLK 11

Trabzonspor: Onur, Uğur, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Kucka, Olcay, Yusuf, Burak

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Doria, M.Yıldırım, Azubuike, Aytaç, Adem, Cissokho, Khalid

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmının boş olduğu görülürken, maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara yaptıkları tezahüratlarla moral verdi. Bir grup Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

RIZA ÇALIMBAY KAZANAN İLK 11’İ BOZMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına son oynanan ve 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki 11’iyle çıktı. Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve Burak’ta oluşan ve kazanan 11’ini bozmayan deneyimli teknik adam, kart cezasını tamamlayan Hubocan ile sakatlığının ardından takıma geri dönen Abdülkadir’i kulübede oturttu.