MAÇ ÖZETİ: Başakşehir Beşiktaş özeti izle! Başakşehir BJK 1-0

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir Beşiktaş maçı nefesleri kesti. Mücadelenin 90 dakika boyunca kesilmediği, kırmızı kart ve golün atıldığı Başakşehir Beşiktaş maçı eve sahibi takımın üstünlüğü ile 1-0 sona erdi. Kritik mücadeleyi izleyemeyen futbol severler Beşiktaş Başakşehir maç özetini araştırıyor. İşte Bjk Başakşehir maç özeti...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin berabere bitmesinin ardından daha kritik bir hale gelen Başakşehir Beşiktaş maçı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtaki tek golü Başakşehir adına 28. dakikada Elia’nın attı ve maçın sonucunu belirledi. Mücadelenin maçın başından, sonuna kadar hiç eksilmediği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severlerin Beşiktaş Başakşehir maç özeti ve önemleri anlarının yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz…

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇANAKKALE KOREOGRAFİSİ

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde oynanan karşılaşmada Başakşehir tribünlerinde koreografi yapıldı. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı’nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı’nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale’de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Bu arada, iki takım da sahaya çıktıkları sırada oyuncularla birlikte olan çocuklar, askeri üniforma ile sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorları bir anda karıştı. Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki takım antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve güvenlik güçleri, olayların büyümesine engel oldu.

Medipol Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında benzer bir durum ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA İGOR TUDOR SÜRPRİZİ

Süper Lig’de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden takip etti. 16. haftada oynanan ve Galatasaray’ın 2-1 mağlup olduğu Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından görevine son verilen Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini, Galatasaray’da teknik direktör olduğu dönemde yardımcılığını yapan Ayhan Akman’la birlikte izledi.