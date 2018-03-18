Kız Futsal Milli takımı İsrail’de yarı finalde!

İsrail’de devam eden ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda ev sahibi İsrail'i 3-1 yenen Kız Futsal Milli Takımı, grubunu namağlup lider tamamlayarak yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi takımı, Dünya Şampiyonası’nda da milli takım formasıyla başarısını sürdürüyor.

İsrail'de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda grubundaki maçlarda sırasıyla Tayvan’ı 4-2, Fransa’yı 8-6 ve Çin’i 4-1 yenen milliler gruptaki son maçında ise ev sahibi İsrail’i de 3-1 yendi.

Bu skorlarla grubu namağlup lider tamamlayan milliler, yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu.

Grubunda lider çıkarak son 4 takım arasına giren Kız Futsal Milli Takımı, yarın Türkiye saatiyle 13.00’da yarı final müsabakasında İtalya ile karşılaşacak.