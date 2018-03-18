İngiltere Cenk Tosun’u konuşuyor!
Cenk Tosun Stoke City karşısında attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi. 2008-2009'da Middlesbrough formasıyla iki gol atan Tuncay Şanlı'nın ardından Premier Lig'de bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
LIVERPOOL ECHO: Cenk Tosun gösterinin yıldızıydı
THE INDEPENDENT: Kahraman Cenk Tosun iki golle Everton'a kazandırdı
THE GUARDIAN: Cenk Tosun'dan gelen iki gol, Everton'a karlı bir zaferi getirdi
THE TELEGRAPH: Cenk Tosun sıkıntıyı giderdi, yolu açtı
THE TIMES: Cenk Tosun'un şık dublesi Everton'a ender deplasman galibiyetlerinden birini getirdi
THE SUN: Cenk hızır gibi yetişti. Yaptığı dubleyle galibiyeti getirdi.
ESPN: Salah 4 gol attı, Everton’u Cenk taşıdı
EUROSPORT UK: Cenk Tosun Everton’a kazandırırken, Stoke’u korkuya sürükledi
Everton taraftarı da karşılaşmanın ardından sosyal medyada Cenk Tosun'a övgü yağdırdı. Geçtiğimiz yıl takımdan ayrılarak Manchester United'a giden eski golcüleri Romelu Lukaku ile karşılaştırmaların dikkat çektiği yorumlarda, milli futbolcunun artık kalitesini ispatladığı konusunda fikir birliğine varıldı.