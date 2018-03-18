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Igor Tudor Medipol Başakşehir Beşiktaş maçını izledi

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden izledi. Igor Tudor'a Galatasaray'daki yardımcısı Ayhan Akman eşlik etti.
20:0918 Mart 2018
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Igor Tudor Medipol Başakşehir Beşiktaş maçını izledi

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden takip etti. 16. haftada oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 mağlup olduğu Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından görevine son verilen Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini, Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde yardımcılığını yapan Ayhan Akman'la birlikte izledi.

18 Mart 2018 Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzik isyan ettirdi Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşmasının öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi. Gürültü nedeniyle gazeteciler kurumlarına canlı bağlantı yapamadı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ayhan akman beşiktaş Fatih Terim Stadı Igor Tudor Medipol Başakşehir
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