Hakem 0-0 için sahaya çıkmış!

Fenerbahçe sert, baskılı ama gergin başladı derbiye. Aykut Kocaman kazanmak istediğini Mehmet Ekici-Soldado tercihiyle belli etmişti ve hafta başından bu yana futbolcularına aşıladığı ‘Biz daha iyiyiz'i oynatmak istiyordu. İlk 30 dakikada daha önde ama gol pozisyonu olmayan sarı-lacivert forma kalesinde Gomis'le iki tehlike yaşadı. Fatih Terim'in kontrollü ve sakin stratejisi kontratak düzenine dayalı bir sistemle taçlanmıştı. Sağda Şener'in Galatasaray'ın sol kanadında Nagatomo'yu koridor yaptığı, Hasan Ali'nin ise önündeki Mehmet Ekici'nin boşalttığı alanı kapatmak için hücumu düşünmediğini gördük.

Penaltıyı es geçti

İkinci yarıda da oyunda değişiklik yoktu ama hakem Bülent Yıldırım, Serdar Aziz'in Soldado'yu güreşte yapılan hareketlerle indirmesini es geçti ve penaltıyı vermedi. Galatasaray Rodrigues ve Gomis'le kaleyi yoklasa da Terim'in Donk'u oyuna zorunluluktan alması maçın rengini belli etti. “1 puan yeter, golü bulursak da tamam” diyen sarı-kırmızılı kenar yönetimine karşı Aykut Kocaman, Valbuena-Alper- Fernandao hamlesi yaptı. Bu dakikalardan sonra Fenerbahçe'nin oyuna hâkim olduğu, deplasman takımının iyice geri çekildiği bir maç izlemeye başladık. Giuliano ve Fernandao'nun atamadıkları goller klaslarına yakışmadı ama Galatasaray'ın da zamandan çaldığı dakikalar hiç yakışmadı. Son 7 dakikada Galatasaray maçı çevirebilirdi ancak Volkan ve beceriksizlik diyelim…

İki taraf adına kaçan goller vardı ancak Bülent Yıldırım'ın 0-0 için sahaya çıkması maçın sonucunu belirledi.