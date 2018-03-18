Gol düellosunda perdeyi Hakan Çalhanoğlu açtı

Milan'ın sahasında Chievo'yu 3-2 mağlup ettiği maçta Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golüne imza attı. Rakibi karşısında ilk yarıyı geride tamamlayan Milan, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 29’uncu hafta mücadelesinde Chievo’yu 3-2 yenen Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golüne imza attı. San Siro’da oynanan karşılaşmada ev sahibi Milan’a galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu, 52’nci dakikada Patrick Cutrone ve 82’nci dakikada Andre Silva kaydetti. Konuk takımın golleri ise 33’üncü dakikada Mariusz Stepinski ve 34’üncü dakikada Roberto Inglese’den geldi.

Hakan’lı Milan, bu galibiyetle puanını 50’ye yükseltirken, Chievo ise 25 puanda kaldı.