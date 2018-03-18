Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gol düellosunda perdeyi Hakan Çalhanoğlu açtı

Milan'ın sahasında Chievo'yu 3-2 mağlup ettiği maçta Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golüne imza attı. Rakibi karşısında ilk yarıyı geride tamamlayan Milan, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
22:4118 Mart 2018
0
Gol düellosunda perdeyi Hakan Çalhanoğlu açtı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 29’uncu hafta mücadelesinde Chievo’yu 3-2 yenen Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golüne imza attı. San Siro’da oynanan karşılaşmada ev sahibi Milan’a galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu, 52’nci dakikada Patrick Cutrone ve 82’nci dakikada Andre Silva kaydetti. Konuk takımın golleri ise 33’üncü dakikada Mariusz Stepinski ve 34’üncü dakikada Roberto Inglese’den geldi.

Hakan’lı Milan, bu galibiyetle puanını 50’ye yükseltirken, Chievo ise 25 puanda kaldı.

Etiketler
chievo Hakan Çalhanoğlu milan
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER