Fenerbahçe Galatasaray maç özeti! İşte bol pozisyona rağmen golsüz derbinin özeti…

Fenerbahçe Galatasaray maçı dün gece futbol tutkunlarının heyecanını zirveye taşıdı. Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 sonlanmış olsa da maçın özeti internet üzerinde fazlasıyla merak edildi. Fenerbahçe Galatasaray maçında top bir o kaleye bir bu kaleye gitti, pozisyon bolluğu yaşandı... İşte Fenerbahçe Galatasaray maç özeti!

Peş peşe karşılıklı gollerin kaçtığı Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 sona erdi. Fenerbahçe Galatasaray maçının özetini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu maç beraberlikle sonuçlandı. Dev maçın son dakikalarında yaşanan yüksek tempo futbolseverlere keyifli bir derbi izletti. Fernandao’nun golü ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, Galatasaray’ın Maicon ile kullandığı serbest vuruş direkten döndü. İşte Fenerbahçe Galatasaray maç özeti detayları…

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmamak, Galatasaray ise liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için çıktı maça… Tüm Türkiye'nin kilitlendiği derbiye Aykut Kocaman, Mehmet Ekici sürprizi ile maça başlarken, Fatih Terim, uzun süren sakatlığını atlatan Fernando'yu orta sahaya monte etti. İki takımın da kontrollü başladığı maç birkaç pozisyon dışında orta saha mücadelesi olarak başladı. Ezeli rakiplerin birbirlerini tarttığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısı ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Karşılıklı iki kalede yaşanan pozisyonlarda Muslera ve Volkan rakip forvetlere gol izni vermedi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Fernandao, sağ kanattan yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe taraftarlarını ayağa kaldıran vuruş öncesi ofsayt pozisyonunda bulunan Fernandao'nun golü, geçerlilik kazanmadı.

Son dakikalarda Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı net pozisyon da gol olmayınca maç golsüz berabere tamamlandı. Bu beraberlikle puanını 54 yapan Galatasaray, bu haftayı da liderlik koltuğunda tamamlamayı başardı. Fenerbahçe'nin puanı ise 48 oldu.

SKERTEL’IN POZİSYONU İÇİN PENALTI İSYANI

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 25. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı itirazları yaşandı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin 25. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı lacivertli taraftarlar ve oyuncuların penaltı itirazları oldu.

Josef de Souza'nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Martin Skrtel yükselmek istedi. Ancak Galatasaray savunmacısı Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kalan Skrtel penaltı itirazında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarların da tepki gösterdiği pozisyona hakem Bülent Yıldırım ‘devam' kararı verdi.