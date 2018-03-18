Fatih Terim Stadı’nda çalınan müzik isyan ettirdi

Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşmasının öncesinde Fatih Terim Stadı’nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi. Gürültü nedeniyle gazeteciler kurumlarına canlı bağlantı yapamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzikler stattaki herkesi isyan ettirdi. Yüksek desibelli müzik nedeniyle stadyuma gelen taraftarlar yanındakileri bile duymakta zorlanırken özellikle basın mensupları, kurumlarıyla yapacağı maç önü bağlantılarını gerçekleştiremedi.

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Birçok kişinin uyarısına karşın stadyum yetkilileri, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratlarını önlemek için sesin kısılamayacağını belirtirken, Beşiktaş taraftarlarının küfürlü tezahürat yapmaması dikkat çekti.

ARDA VE EMRE LOCADA

Öte yandan Medipol Başakşehir'in yıldız isimleri Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Beşiktaş ile oynanan mücadeleyi locadan takip etti. Alanyaspor deplasmanında son dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.