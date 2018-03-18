Everton taraftarının yeni gözdesi Cenk Tosun!

Karşılaşmanın ardından büyük cışku yaşayan Everton taraftarı Cenk Tosun tezahüratı yaptı.. İşte Everton taraftarlarının yaptığı Cenk Tosun tezahüratı&#8230;. &nbsp;. . . &nbsp;. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t17 Mart 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tEverton Teknik Direktörü Sam Allardyce: Galibiyetin en önemli sebebi Cenk`ti\r. \t\t\t\tİngiltere Premier Lig'de Stoke City'yi deplasmanda 2-1 yenen Everton, Cenk Tosun'un attığı gollerle galibiyete uzanırken maç sonrası teknik direktör Sam Allardyce'tan milli yıldıza övgü dolu sözler geldi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. . .