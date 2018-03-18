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Everton taraftarının yeni gözdesi Cenk Tosun!

Beşiktaş'tan Everton'a rekor bir bedelle transfer olan Cenk Tosun, Stoke City karşısında attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı.
09:3318 Mart 2018
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Everton taraftarının yeni gözdesi Cenk Tosun!

Karşılaşmanın ardından büyük cışku yaşayan Everton taraftarı Cenk Tosun tezahüratı yaptı.

İşte Everton taraftarlarının yaptığı Cenk Tosun tezahüratı…

 

 

17 Mart 2018 Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce: Galibiyetin en önemli sebebi Cenk`ti İngiltere Premier Lig'de Stoke City'yi deplasmanda 2-1 yenen Everton, Cenk Tosun'un attığı gollerle galibiyete uzanırken maç sonrası teknik direktör Sam Allardyce'tan milli yıldıza övgü dolu sözler geldi. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
Cenk Tosun everton gol tezahürat
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