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Eskişehir Basket 66-72 Pınar Karşıyaka

Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Basket'i mağlup etti.
00:1118 Mart 2018
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Eskişehir Basket 66-72 Pınar Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’ya 72-66 yenildi. Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 19-14 önde tamamladı. 2’nci periyotta oyunun üstünlüğünü bırakmayan Eskişehir Basket, Pınar Karşıyaka karşısında ilk yarıyı 40-34 önde kapadı. Çekişmeli geçen son periyotta oyununun üstünlüğünü ele geçiren Pınar Karşıyaka, Eskişehir Basket’i 72-66 yendi.

SALON: Anadolu Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu

ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan 4, Ayres 13,  Baron 15, Duncan 8, Buğrahan Tuncer 6, Caner Erdeniz 3, Dorukhan 3, Kravtsov 7, Doğan Şenli 7

PINAR KARŞIYAKA: Allen, Berk İbrahim Uğurlu 9, Metin Türen 7, Waters 4, Banic 5, Mert Celep, Wood 9, Kennedy 18, Jones 20, Erdi Gülaslan, Görkem Doğan

1’İNCİ PERİYOT: 19-14

İLK YARI: 40-35

3’ÜNCÜ PERİYOT:  57-50

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