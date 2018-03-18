Eskişehir Basket 66-72 Pınar Karşıyaka
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’ya 72-66 yenildi. Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 19-14 önde tamamladı. 2’nci periyotta oyunun üstünlüğünü bırakmayan Eskişehir Basket, Pınar Karşıyaka karşısında ilk yarıyı 40-34 önde kapadı. Çekişmeli geçen son periyotta oyununun üstünlüğünü ele geçiren Pınar Karşıyaka, Eskişehir Basket’i 72-66 yendi.
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan 4, Ayres 13, Baron 15, Duncan 8, Buğrahan Tuncer 6, Caner Erdeniz 3, Dorukhan 3, Kravtsov 7, Doğan Şenli 7
PINAR KARŞIYAKA: Allen, Berk İbrahim Uğurlu 9, Metin Türen 7, Waters 4, Banic 5, Mert Celep, Wood 9, Kennedy 18, Jones 20, Erdi Gülaslan, Görkem Doğan
1’İNCİ PERİYOT: 19-14
İLK YARI: 40-35
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-50