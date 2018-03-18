Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya’dan şok Volkan Demirel paylaşımı!
Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu.
Herkesin merakla beklediği Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin oynandığı dakikalarda ve maç sonrasında maçla ilgili sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldı.
Bu paylaşımlar arasında en çok konuşulanlardan biri eski futbolcu Sedat Yeşilkaya’nın Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili yaptığı paylaşım oldu.
Galatasaray alt yapısında futbol hayatına başlayan ve uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Yeşilkaya, Volkan Demirel için kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ‘Bu Ayı sevimsiz ama İyi kaleci….’ paylaşımı büyük tepki aldı.
İşte o paylaşım…
Bu Ayı sevimsiz ama İyi kaleci….
— Sedat Yeşilkaya (@sedatyesilkaya1) 17 Mart 2018