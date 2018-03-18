Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya’dan şok Volkan Demirel paylaşımı!

Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Herkesin merakla beklediği Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin oynandığı dakikalarda ve maç sonrasında maçla ilgili sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldı.

Bu paylaşımlar arasında en çok konuşulanlardan biri eski futbolcu Sedat Yeşilkaya’nın Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili yaptığı paylaşım oldu.

Galatasaray alt yapısında futbol hayatına başlayan ve uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Yeşilkaya, Volkan Demirel için kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ‘Bu Ayı sevimsiz ama İyi kaleci….’ paylaşımı büyük tepki aldı.

İşte o paylaşım…

Bu Ayı sevimsiz ama İyi kaleci…. — Sedat Yeşilkaya (@sedatyesilkaya1) 17 Mart 2018

Aykut Kocaman`ın Fenerbahçelilere saç baş yoldurtan Galatasaray derbisi istatistiği Galatasaray karşısında Kadıköy'de oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisini 20 yıla çıkartan Fenerbahçe, zirve ile arasındaki puan farkını azaltma şansını kaçırdı. Sarı lacivertlilerin son 20 yılda Kadıköy'de Galatasaray'a gol atamadığı 3 maçın da Aykut Kocaman dönemine ait olması taraftarın sabrını taşırdı. İlgili Haberi Oku