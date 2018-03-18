Enes Ünal Atletico Madrid’i tek başına devirdi

Villarreal'de forma giyen Enes Ünal, Atletico Madrid maçında takımını galibiyete taşıdı. Oyuna son 15 dakikada dahil olan Enes Ünal, attığı iki golle yıldızlaştı.

İspanya La Liga’nın 29’uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal’ın 2 golüyle Atletico Madrid’i 2-1 mağlup etti. El Madrigal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Enes Ünal damgasını vurdu. Konuk ekip Atletico Madrid, 20’nci dakikada Griezmann’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74’üncü dakikada Pablo Fornals’ın yerine oyuna dahil olurken, 83’üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti. Genç yetenek 90+1’inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal’e 3 puanı getirdi.

İngiltere Cenk Tosun`u konuşuyor! Stoke City'ye 2 gol atarak Everton'u 3 puana taşıyan Cenk Tosun, İngiliz basınından tam not aldı. İlgili Haberi Oku Genç futbolcu attığı bu 2 golle, La Liga’da bu sezon 6 gole ulaşmış oldu. Ünal, Villarreal formasıyla da ligdeki 17. maçında 5. golünü kaydetti. Bu galibiyetle Villarreal puanını 47’e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.