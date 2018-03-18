Disiplin kararlarını uygulamadı

Bülent Yıldırım'ın sonuca etki eden hatası yoktu ancak disiplin uygulamalarında çok bariz yanlışları oldu. 13'te M.Ekici'nin Feghouli'ye yaptığı harekete sarı kart vermeyerek oyunun gerilmesine sebebiyet verdi. Devamında Fernando'ya bir sarı kart gösterdi. Buna kırmızı da verebilirdi ama sınırda bir müdahaleydi.

G.Saray ceza sahası içindeki Soldado-Serdar mücadelesinde bir çekişme var ama bu devam kararı doğruydu. Soldado bir pozisyonda itiraz ederken Yıldırım'ın elini aşağı doğru indirdi; sarı kart görmeliydi. Valbuena'nın Maicon'a yaptığı harekette de sarı kart atlandı.