Cristiano Ronaldo’nun hapis korkusu
CNN Türk’ün haberine göre;Vergi kaçırdığı iddiasını reddedip İspanyol hazinesiyle uzlaşmayı reddeden ve hakkını mahkemede arayan Ronaldo’nun kulislerde suçlu bulunacağına yönelik fısıltılar devam ederken Portekizli futbolcu geri adım attı.
İddiaya göre hapse girmekten korkan Cristiano Ronaldo avukatına talimat verdi.
Bunun üzerine avukat Jose Antonio Choclan, İspanyol hazinesiyle temasa geçip uzlaşma talep etti.
Elde edilen bilgiye göre Ronaldo’nun davanın bitirilmesi için hazine ne isterse verilmesi talimatı verdiği belirtiliyor.
Cristiano Ronaldo, 14 milyon 768 bin 897 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılanıyor. Hazine hem bu vergi kaçırma karşılığında 25 milyon 693 bin 315 euro tazminat talep ediyor hem de Ronaldo’ya 15 yıl hapis cezası verilmesini istiyor.