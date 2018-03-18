Cenk Tosun’dan iki gol attığı Stoke City maçından sonra açıklamalar

Everton forması giyen Cenk Tosun, iki gol attığı Stoke City maçından sonra açıklamalarda bulunurken "Hava çok soğuktu. Devre arasında ellerimi hissetmiyordum" dedi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Stoke City maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda 2-1 kazandıkları maçta iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan milli yıldız, üst üste 3 maçta da gol atarak ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdı.

Futbolcular yoğun kar yağışı altında oynanan maçta oldukça zor anlar yaşarken, Cenk Tosun ‘Devre arasında ellerimi hissetmiyordum’ ifadelerini kullandı.

İşte Cenk Tosun’dan İngiltere’yi sallayan performansı sonrası açıklamalar;

“Bugün kazanmak çok önemliydi. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlk yarıda havanın durumu bizi zorladı. Ancak ikinci yarıda hava güzeldi ve biz de daha iyi oynadık. Duncan Ferguson ile antrenman sonrasında özel olarak çalışıyorum. O bir Everton efsane ve bana çok yardımcı oluyor. Fiziksel ve şutlarım üzerinde çalışıyoruz. Böylece sahada daha iyi işler yapabiliyorum”

“Fiziksel olarak artık daha iyi hissediyorum. Premier Lig ve İngiltere’ye alıştım. Bu sebeple sahada daha iyi hissediyorum. Maçtan önce deplasman performansımız hakkında toplantı yaptık. Bu maçta daha iyi oynadık. Zordu ama bu galibiyet çok önemliydi”

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“ARTIK DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİM”

“Sezon boyunca devam eden bir lige geldim. Türkiye devre arası tatilindeydik ve geldiğimde fiziksel olarak yüzde 100 durumda değildim. Bunun üzerine çalıştım ve şimdi daha iyi hissediyorum. Artık daha fazlasını yapabilirim”

“ELLERİMİ HİSSETMİYORDUM”

“Hava çok soğuktu. Devre arasında ellerimi hissetmiyorum. Ama her geçen gün daha iyi oluyorum ve buna alışmak zorundayım. Bu tipik bir İngiliz havasıdır. Soğuğu severim çünkü Almanya’da büyük ve oradaki havaya benziyor”

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