CANLI YAYIN: Crotone Roma maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Yakaladığı çıkışı devam ettiren Cengiz Ünder'li Roma, bugün Crotene'ye misafir oluyor. Seyir zevki yüksek karşılaşmayı canlı izlemek istemek isteyen futbol severlerCrotene Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor? Haberimizin içerisindeki linkten Crotene Roma maçı canlı izleyebilirsiniz.

Roma takımını Dzeko ile birlikte sırtlayan isim olan Cengiz Ünder İtalya Ligi’nde bugün Crotone takımına konuk oluyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek isteyen Roma, Seria A’da Juventus ve Napoli’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Cengiz Ünder'in yedek başlayıp, forma şansı bekleyeceği karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren Crotone Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırıyor. Ayrıca Roma maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

CROTONE ROMA CANLI İZLE

CROTONE ROMA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Seria A 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek Crotone Roma maçı Türkiye’de canlı yayınlanacak. Saat 17:00’de başlayacak Roma Crotone maçı Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.