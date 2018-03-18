CANLI YAYIN: Başakşehir Beşiktaş canlı izle! (bein sports canlı yayın)

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Başakşehir Beşiktaş maçı izlemek isteyen futbol severler için, Bein Sports canlı izle linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte şampiyonluk yarışını etkileyecek BJK Başakşehir canlı izle linki ve mücadelenin detayları...

26. hafta kapanış maçında Başakşehir Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Şampiyonlu yarışının yakından ilgilendiren mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler ‘Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle’ aramaları yaparak Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizin içerisinde yer alan Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Başakşehir BJK canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İki güçlü ekibin karşılaşacağı mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve Başakşehir BJK maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, kendisiyle aynı puanı paylaşan Beşiktaş'ı konuk edecek. 18 Mart Pazar günü saat19.00'da oynanacak olan bu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Mutlu Meler'in yöneteceği karşılaşmanın yadımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.