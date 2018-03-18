Beşiktaş’ta Alvaro Negredo şoku! Hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo, Medipol Başakşehir maçının ardından elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısında İspanyol golcünün elmacık kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo’nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı. Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.

‘TOMOGRAFİ ÇEKİLECEK’

Negredo’nun Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülürken kulüpten yapılan açıklamada, “M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür” ifadelerine yer verilmişti. Tolgay Arslan: `Elia bana `Faul yaptım` dedi` Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken siyah-beyazlılarda Tolgay Arslan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tolgay, Elia'nın golden önce kendisine faul yaptığını söylediğini aktarırken takım olarak kötü bir performans sergilediklerini ifade etti. İlgili Haberi Oku