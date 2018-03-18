Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten futbolculara sitem!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu. Güneş, bu maçta hiçbir şey yapamadıklarını belirterek, “Böyle önemli bir maçta yenilmek bize yakışmadı” dedi. Şenol Güneş, maç boyunca çok hata yaptıklarının da altını çizdi.

Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kendileri için önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Güneş, “Final niteliğindeki bu maçta kötü başlayıp kötü bitirdik. Ofans ve defansta iyi işler yapmadık. Savunmada kalıp rakibe uzak, hücumda da top kayıplarıyla kalitemizin uzağındaydık. İkinci yarı daha önde oynamaya başladık. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen başarılı olmadık. Çok kötü bir maç oynadık. Rakibin de tedirgin olduğu maçta büyük bir avantaj kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum. Onlar belki kendi futbollarının altında kaldılar ama bu maçı kazandılar. Biz çok olumsuzduk. Seçimlerimizde hata vardı. Böylesine bir maçta kolay bir yenilgi bize yakışmadı. Başka türlü kaybedebilirdik ama böyle bir sonuç almamalıydık” dedi.

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“Takım olarak mağlup olduk”

Tek tek oyuncu özelinde konuşamayacağını söyleyen Şenol Güneş, “Bütün oyuncuların eksik olduğu yerde bir oyuncu özelinde konuşamayız. Takım olarak kaybettik. Sorumluluk bizde olduğu için oyuncularla ilgili konuşmak doğru değil. En kötü halimizle bile berabere kalacağımız bir maçta mağlup olduk. İkinci yarıda elimize gelen maçı kaybettik ve avantajı rakiplere verdik. Bugün konuşacak çok bir şeyimiz yok, futbol adına iyi bir şey yapamadık. Şampiyonluk için doğru olmayan bir maçtı” dedi.

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Şampiyonlukla ilgili konuşmaktan kaçınan Güneş, “Ben dengelere bakmıyorum. Sonuçlar ne olursa olsun her maçı iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. İyi oynamadık ve kaybettik. Bugün kazansaydık çok iyi bir ivme kazanacaktık. Bugünkü maçın hiçbir mazereti olamaz. Şut atamadık, orta yapamadık. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Şampiyonluk şansıyla ilgili benim bir yorumum olmaz, ben sadece maçlara bakarım. Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor” diye konuştu.

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“Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı”

Trabzonspor maçının örnek verilmesiyle konuşan Güneş, “Trabzonspor maçının bu maçla hiç alakası yok. Bu maçta çok hata yaptık. Sahamızda kaldığımız halde rakibe topu verip pozisyon veriyorsak, bizim ne işimiz var üst sıralarda. Büyük takım ve büyük futbolcuysanız, bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir. Bu takımın oyuncuları yetenekli, karakterli, istekli oyuncular. Ama bugün kötü oynadılar” dedi.

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Çok hata yaptıklarını da söyleyen Güneş, “O kadar çok hata yaptık ki Bu zamana kadar bu hataları yapmayan bir takım olduğumuz için iyi takım olduğumuzu düşünüyorduk. Şut yok, orta yok. Rakip bir uzun top atıyor, biz sahada yokuz” diyerek sözlerini tamamladı.

Negredo'yla ilgili de konuşan Güneş, “Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı ve tedavisine başlandı. Hastaneye kaldırıldı kendisi” dedi.