Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26. hafta kapanış maçında Başakşehir Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçta iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İşte BJK Başakşehir maçı detaylar ve muhtemel ilk 11...

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