Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’de 26. hafta kritik öneme sahip Başakşehir Beşiktaş maçıyla sona eriyor. Zorlu fikstür döneminde galibiyetlerle çıkmayı başaran Beşiktaş, Başakşehir’i yenerek eşit puanda olduğu ekibi geçip şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmek istiyor. Ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan Başakşehir ise güçlü rakibi evinde devirerek yeniden şampiyonluk yarışında yer almanın peşinde. Peki Başakşehir’in stadında oynanacak Başakşehir Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir BJK maçı hakkında merak edilenler…
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, kendisiyle aynı puanı paylaşan Beşiktaş’ı konuk edecek. 18 Mart Pazar günü saat19.00’da oynanacak olan bu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Mutlu Meler’in yöneteceği karşılaşmanın yadımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.