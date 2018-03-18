Balıkesirspor’da şok! Tepkilere dayanamadı, sahayı terk etmek istedi!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un kaptanı Nizamettin Çalışkan İstanbulspor maçında taraftarı tarafından ıslıklanınca oyundan çıkmak istedi. Tecrübeli futbolcuya takım arkadaşları engel oldu.
Spor Toto 1. Lig 28. haftasında oynanan Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Balıkesirspor kaptanı Nizamettin Çalışkan, kendi taraftarından gelen tepkiler sonrasında oyundan çıkmak istedi.
Mücadelenin 75. dakikasında yaptığı bir pas hatası sonrasında tribünlerden tepki sesleri yükselince saha kenarına gelen Çalışkan, oyundan çıkmak istediğini belirtti.
Kaptanlık pazubandını çıkartan Çalışkan’a, teknik direktör Giray Bulak ve takım arkadaşları engel olmaya çalıştı. Saha kenarında yaşanan kısa süreli gerilimin ardından maça devam eden Çalışkan, uzatma anlarından oyundan alındı.
Balıkesirspor mücadeleyi 1-0 kaybetti.
*Ekran görüntüleri beİN Sports’tan alınmıştır