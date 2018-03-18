Abdurrahim Albayrak: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı değerlendirdi. Abdurrahim Albayrak, beraberliğin şampiyonluk yolunda önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maç golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, ”Bazen iyi oynuyorsunuz, istediğinizi alamıyorsunuz ama 1 puan da şampiyonluk yolunda bizim için çok önemliydi. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. En azından rakibimiz ile aramızdaki puan farkı 6 olarak kaldı. Kendi işimize bakacağız. Şampiyonluk kendi elimizde. Biz emin adımlarla hafta hafta ilerleyerek hedefimize ulaşacağız. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Güzel bir maçtı izleyicilere güzel bir maç seyrettik. Sizler aracılığı ile Mersin’de hasta yatağında arayan çok ciddi hastalığı olan arkadaşıma selam göndermek istiyorum. Şevket Çetin amcaya şifa diliyorum” dedi.

”ÇOK GOL POZİSYONUNA GİRDİK AMA MAALESEF DEĞERLENDİREMEDİK”

Son dakikalarda çok önemli pozisyonlara girdiklerini dile getiren Albayrak, ”Sinan’ın verdiği bir pas vardı, olmadı mı olmuyor yapacak bir şey yok. Rakibimiz de atabilirdi biz de atabilirdik. 0-0 benim için iyi bir sonuç diye düşünüyorum. Yenilebilirdik de yenebilirdik de ama biz yolumuza devam ediyoruz. Maicon’un şutu direkten döndü. Bu futbolun içerisinde var. Çok gol pozisyonuna girdik ama maalesef değerlendiremedik. Ama 1 puan bizim yolumuza devam etmemiz için önemlidir” diye konuştu.

”TRABZONSPOR MAÇI ZOR OLACAK”

Kolay maç olmadığını dile getiren Albayrak, önlerindeki mücadelelerden galip ayrılmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

”Kendi sahamızda daha da iyi oynuyoruz çünkü inanılmaz bir seyirci coşkusu ile oynuyoruz. Trabzonspor maçı da zor bir maç olacak. Şimdi ben de dahil hepimiz kamptan çıktık en azından şöyle yarın Allah’ın izni ile Çanakkale’ye gideceğiz Mustafa Cengiz Başkanım ile. Ondan sonra kendime 2 gün izin vereceğim. 2 gün dinlenirsek futbolcu arkadaşlarımla döndüğümüzde hepimiz daha hazır olacağız.”

”HEM BAŞAKŞEHİR’E HEM DE BEŞİKTAŞ’A BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ligde yarın Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maç hakkında görüşleri sorulan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

”2 tane güçlü rakibimiz. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Hem Başakşehir’e hem de Beşiktaş’a başarılar diliyorum. Onların hakkında konuşmak benim için pek uygun olmayan bir tarz.”