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Volkan Demirel ve Fernando Muslera’dan dostluk görüntüleri

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, ısınırken Muslera'nın yanına giderek Uruguaylı kaleciyle kucaklaştı ve kısa bir süre sohbet etti...
18:5417 Mart 2018
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Volkan Demirel ve Fernando Muslera’dan dostluk görüntüleri

Spor Toto Süper Lig 26. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde güzel görüntüler vardı. Isınmaya çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, meslektaşı Fernando Muslera’nın yanına gitti. Tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kaleciye sarılırken, başarı dileklerini de iletti.

Öte yandan Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel ile de selamlaşan Demirel, ardından kendisini destekleyen Fenerbahçeli taraftarlara alkışlarıyla karşılık verdi.

Fenerbahçe’de tribünler kaptan Volkan Demirel’e özel ilgi gösterdi. Takım sahaya çıktığında ilk olarak sarı-lacivertli kaleci tribünlere çağrıldı.

Dört tribün birden Volkan’ı çağırarak hem destek verdi hem motive etti.

Volkan da tribünlere hırsını göstererek hareketlerde bulundu.

Etiketler
Fenerbahçe fernando muslera galatasaray volkan demirel
Son güncelleme: 18:55 | 17.03.2018
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