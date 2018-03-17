Ünlü futbol otoritelerinden Fenerbahçe Galatasaray tahminleri

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında oynananacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ünlü futbol yorumcuları karşılaşma için birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyoluk yolunda büyük önem taşıyan Fenerbahçe Galatasaray maçına günler kala futbolun duayenleri maçı öncesi birbirinden çarpıcı tahminlerde bulundu. İşte o isimlerden sizler için derlediklerimiz…

RIDVAN DİLMEN: ”KOCAMAN TARİHE GEÇEBİLİR”

19 yıllık kazanamama serisi Galatasaray'ın avantajına… ‘En fazla bir maç daha kaybederim' der. Ama Fenerbahçe gerilebilir, ‘İhale bize mi kalır, piyango bize çıkmasın' diye düşünürler. Fenerbahçe kazanmak zorunda, Galatasaray için bir puan kötü değil ama üç puan alırsa süper bir iş yapmış olacak. Bu olayın puansal durumu. Bir de psikolojik durumu var. 1999'dan bu yana kaybetmeyen bir takım yenilirse Aykut Kocaman, “Galatasaray'a yenilen teknik adam” olarak tarihe geçecek. Veya tersten bakarsak Fatih Terim uzun süre sonra kazanan teknik adam olarak anılacak. Kazanamadığı halde sırf bayrak diktiği için Souness'ın hatırlandığı gibi hep hatırlanacak.

DAUM

Derbi maçlar her sonuca açıktır. İki antrenör de yeteri kadar tecrübeli. Terim ve Kocaman'ın da oyunu doğru stratejiyle kendi lehine çevirecek tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kendi evinde oynaması büyük bir avantaj. Ama maç sonuna kadar hem disiplin hem de teknik direktörlerin verdiği stratejiyi kim daha iyi uygularsa o avantajlı olur. Gereksiz fauller ve bireysel davranışlardan (sarı kart ya da kırmızı kart) kaçınılması gerekir. Oyuncuların sinirlerine hakim olması, otokontrol sağlaması oyunun kontrolünü şekillendirir.

GÜNTEKİN ONAY

Fenerbahçe içeride sert oynayan bir takım, Galatasaray’a karşı yine sert oynayacaktır. Galatasaray deplasmanda çok yüksek karakter koyan bir takım değil. Fenerbahçe’nin bu agresif futboluna Galatasaray cevap verebilecek mi? Pas yapabilecek mi, sakin kalabilecek mi? Bunlar çok belirleyici olacak. Top bu maçta ağırlıklı olarak Galatasaray’da olacak ama Fenerbahçe’d Josef ve Mehmet Topal ile basarak, sert oynayarak kaleye gitmeye çalışacak. Galatasaray sakin kalmaya çalışacak ve bunu başarır, bir coşku yakalarsa başka bir tablo ortaya çıkabilir

Galatasaray`ın antrenmanı sırasında GS TV`de şoke eden an Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine nokta koymak için maç öncesi son antrenmanını taraftarının da katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda yaptı. Ancak antrenmanı yayınlayan GS TV'de herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı... İlgili Haberi Oku

MEHMET DEMİRKOL: ÇOK TUHAF

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bu ülkenin 1 numaralı maçı. Fakat gazeteler bomboş. Acaba Beşiktaş’ın son yıllardaki başarısı, bu iki takımın rekabetini geride mi bıraktı diye düşünüyor insan. Fatih hoca, genelde derbi planını saklar. Bu yüzden Fenerbahçe maçı öncesi basına açık antrenman yapması çok tuhaf. Aykut hocanın “Biz bu oyunla Avrupa şampiyonu oluruz.” dediği oyun tarzı, her takıma karşı uygulanamaz. Fatih hocanın Kocaman’ın tercihlerine karşı muhakkak cevabı olacaktır.

GÜRCAN BİLGİÇ – F.BAHÇE OYNAMA İMKANI VERMEZ

F.Bahçe’ye bu maçı kazandıracak olan da bu karakteri. Oyun ve oyuncu farklılığı nedeniyle, daha iyi kadrosuna rağmen Galatasaray’a oynama imkanı vermeyecektir. Rakip oyuncuların kırılgan yapısını, agresif oyun karşısındaki etkisizliğini de kullanacaktır. Rekabetin iddiası bir tarafa, kazanmak F.Bahçe’yi şampiyonluğun favorilerinden biri haline getirir. Psikolojik üstünlüğü ele geçirir. Tam tersi sonuçta ise G.Saray çok büyük avantaj sağlar, rakiplerinden birini eler ve kendi sahasında oynayacağı diğer maçlar öncesinde büyük güven kazanır.

LEVENT TÜZEMEN – SAKİN OLAN KAYBETMEZ

G.Saray kazanırsa moral olarak yükselir, F.Bahçe kaybetse bile 3 puanlı sistemde özellikle elindeki kolay fikstürle yarışı sürdürmeye devam eder. Kadıköy’de yıllardır G.Saray kazanamıyor. Bunu F.Bahçe’nin psikolojik üstünlüğü olarak görebiliriz. Ama Terimli G.Saray’ın, Kocamanlı F.Bahçe’ye karşı Kadıköy’de şampiyonluk kazandığını ve kupa kaldırdığını unutmamak gerekir. Kağıt üzerinde defansif olarak F.Bahçe dengeli bir takım, G.Saray ise hücum hattıyla göz kamaştırıyor. Derbinin şifresi: Sakin olan kaybetmez. Sayısal olarak eksilmediği sürece G.Saray Kadıköy’de kaybetmez. Ayrıca Fatih Terim, kulübede otururken, tribünlerden kendisine mutlaka provokasyona yönelik tepkiler olacaktır.

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Staydumu`na akın etti Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde son antrenmanını Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Taraftara açık olan antrenmana yaklaşık 20 bin kişi katılırken Türk Telekom Stadyumu'nda inanılmaz görüntüler yaşandı. Antrenman öncesi sahaya çıkan teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular atmosfer karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı İlgili Haberi Oku

AHMET ÇAKAR – TERİM’E 1 PUAN VERİN MAÇA ÇIKMAZ

Takımlardan biri var ki kaybettiğinde hem çok şey kaybedecek hem de önündeki 10 yılın şekillenmesini etkileyecek. Açılımı şu; Şayet F.Bahçe kaybederse şampiyonluğu kaybeder. Zira G.Saray ile arasındaki fark 9’a çıkar ve aynı zamanda ikili averajı da kaybetmiş olur. Ayrıca yine F.Bahçe kaybettiğinde büyü bozulmuş, bence Aziz Yıldırım’ın dönemi daha da fazla sallantıya girmiş ve statta ciddi anlamda seyirci reaksiyonu ortaya çıkmış hale gelir. G.Saray kaybederse şampiyonluğu kaybeder diyemem. F.Bahçe’nin kazanmaktan başka çaresi yok. G.Saray beraberliğe razı olur mu, bence şu anda bile razı. İddia ediyorum, Terim’e bir puanı versinler, ‘Maça çıkmayayım’ diyebilir.

HALİL ÖZER – G.SARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLUR

Hiçbir zaman Galatasaray taraftarına laf söylemem. Vodafone Park için de söylemem onlar da muhteşem ama Türkiye’de maçı yönlendiren ve ortak olan tek taraftar Fenerbahçe taraftarıdır. Hafta sonunda psikolojik bir baskıda olacak. Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa; bu sene şampiyon olur.

ÖNDER ÖZEN – KADIKÖY’DE DERBİYİ SEYİRCİ OYNUYOR

F.Bahçe görev yapmaya başladığım ilk yıl, G.Saray derbisiöncesi takım da iyi gitmiyordu. Tedirginliğim vardı. Çalışanlar ‘Rahat olsana ya, G.Saray’la oynuyoruz mutlaka evimizde kazanıyoruz’ diyordu. Ben de yıllar sonra aynı fikre geldim. Fenerbahçe içerde, G.Saray’a karşı favori ve çok rahat. Fenerbahçe çok kötü kadrolarla da yakalandı. Kadıköy’de seyirci de inanıyor. Oraya kazanacağından emin geliyor. Derbiyi seyirci iyi oynuyor. Taraftarın gönderdiği enerji, çok caydırıcı, hakem için kolay değil. F.Bahçe taraftarı, G.Saray derbilerinde işler nasıl olursa olsun asla tersine dönmez.

ŞANSAL BÜYÜKA – G.SARAY KAZANIRSA ‘OLAY’ OLUR

Galatasaray şimdi lider olarak, 1999 yılından beri kazanamadığı Kadıköy'e, Fenerbahçe maçına gidiyor. Galatasaray kaybederse ya da kazanamazsa 18 yıldır devam eden Fenerbahçe egemenliği 19. yıla girer ki, bu Kadıköy için alışılmış bir durum ve sonuç olur. Ama Galatasaray kazanırsa, sadece üç puan almakla kalmaz, tarihi durdurup tersine çevirebilir. Yani “olay” olur. Benzer sıkıntılar Fenerbahçe için de geçerli… Ezeli rakibine, bir anlamda dünya derbisinde 1999 yılından bu yana kaybetmiyorsun. Kazanıyorsun, en kötüsü berabere kalıyorsun ama kaybetmiyorsun…

FATİH ALTAYLI – F.BAHÇE ”İNSANÜSTÜ” OYNUYOR

Türkiye Ligi'nde Galatasaray'a en ters gelecek futbolu Fenerbahçe oynuyor. Ama Galatasaray savunmadan top çıkarmayı becerirse bu sefer üstünlüğü alır, çünkü gol yollarında çok etkililer. Yine de ben o maçın en olası sonucunun beraberlik olduğunu düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe açısından bakarsak, “Küme düşelim ama Galatasaray'ı yenelim” diyen bir camia var. Bu da takımı etkiliyor. Galatasaray karşısında insanüstü oynuyorlar. Rodrigues ve oynarsa Sinan, Fenerbahçe'yi çok zorlar. Yanları keserlerse, orta boşlukları değerlendime imkanı doğar. En önemli şey savunma. Duran toplarda hata yapmamak lazım.

UĞUR MELEKE – KOCAMAN KAYBEDERSE…

Adınız G.Saray, F.Bahçe veya Beşiktaş'sa, 81 ile yayılmış taraftar kitleniz varsa, büyük oynamak zorundasınız. Terim, büyük futbolcu ve büyük antrenör kimliğiyle, bir büyük takımın nasıl oynaması gerektiğini biliyor her daim. Kocaman'ın bu yılki tutucu stratejisinin en parlak günlerini, topa sahip olma isteği olan takımlara karşı yaşadığı bir gerçek. Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Alanya gibi top oynamaya çalışan her ekibe acı faturalar kesmeyi başardılar. G.Saray'a karşı da önde basacaklardır, sert bir orta saha savunması ve hızlı geçiş oyunu deneyeceklerdir. Terim yine Donk-Selçuk'la başlarsa, bence işi kolay olmaz. Aykut Kocaman kaybederse, sezonu tamamlasa bile ötesini görmesi zor.

MEHMET ALİ YILMAZ – MAÇIN KENDİ ÖYKÜSÜ OLACAK

Her istatistiğin bir sonu vardır ve Kadıköy'deki istatistik de elbette bir gün bozulacak, ama o bu hafta mı olacak, emin değilim. G.Saray, son 19 sezondur oraya kaç kere favori olarak gitti ve hüsranla döndü. Hatta favori olarak gittiği maçlarda çok farklı sonuçlar ile de karşılaştı. Bu maçın nasıl gelişeceğini de göreceğiz. Geçmiş 19 maç buna örnek olmaz. Bu maçın da kendi öyküsü olacak.

MEHMET ARSLAN – TİPİK BİR BERABERLİK MAÇI

Ya şampiyon olur, görevde kalır ve sistem takımını oluşturmaya devam eder ya da sezon sonu itibariyle Fenerbahçe'den ayrılır. Aykut Kocaman için ne yazık ki başka bir seçenek kalmıyor. Benim düşüncemi sorarsanız her ne olursa olsun devam etmesinden yanayım. Ben kazanan tarafın olacağını düşünmüyorum. Tipik bir beraberlik maçı olarak görünüyor. Fenerbahçe kaybederse fark 9 puana çıkar. İşte o zaman Kocaman'ın görevi bırakması gündeme gelir. Galatasaray güçlü takımlar ve deplasmanlarda zorlanan bir ekip. Bu bakımdan ben Fenerbahçe'nin kaybetme ihtimalini çok yüksek görmüyorum.

UĞUR VARDAN – YENİLGİDE KOCAMAN BIRAKIR

Evet, Galatasaray daha formda, daha iştahlı bir takım görüntüsünde ama ben beraberlik bekliyorum. Sarı kırmızılar ola ki ‘lanet'i sona erdirirler, Terim bir parantezi daha kapatmış olur ve en son kendisinin 1999'da galip geldiği Kadıköy'de, yeni bir tarih yazar. Olası bir Galatasaray galibiyetinde de büyük olasılıkla Kocaman bırakır.