Survivor’da Funda boğulma tehlikesi atlattı! Ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor son bölümde neler oldu?

Survivor son bölümde sembol ve ödül oyunu yine nefesleri kesti. Art arda aldıkları mağlubiyetler sonrası yavaş yavaş toparlanmaya başlayan gönüllüler artık ödül oyunlarını kazanmak istiyordu. Ödül oyunu sırasında boğulma tehlikesi yaşayan Funda yürekleri ağza getirdi. Sembol oyununda finale kalan erkekler ve kadınlar yarıştı, oyun soluksuz izlendi. Survivor son bölümde ne oldu? İşte 16 Mart Survivor kadınlar sembol oyununun kazananı ve erkekler sembol oyununun kazananı kısaca son bölümde yaşananlar...

Survivor son bölümde birleşme partisine erken gitmenin yolunu açan sembol oyunu aynı takımdan isimleri karşı karşıya getirdi. Başarılı performansıyla takdir kazanan yarışmacılar son ikiye kalarak birbirleriyle yarıştı. Nagihan’ın ve yeni yarışmacıların takıma katılmasıyla birlikte daha mücadeleci ve daha hırslı bir hale bürünen gönüllüler takımı oyunları kazanarak morallerini de yükseltmek istiyor. Takım içerisinde sorunlar yaşamayan ve oyunları kazanmaya devam eden all star takımı tekrar tekrar kazanarak gönüllülerin yükselişe geçemeden dağılmasını istiyor. Survivor sembol oyununu kim kazandı? All star ve gönüllülerin en çok kazanmak istediği ödüllerin başında gelen iletişim oyunu izleyenlerin nefesini keserken, oyun sırasında boğulma tehlikesi yaşayan Funda, yarışmacıların yüreğini ağzına getirdi. Korku dolu anlarda yarışmacılar neler yaşadı, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor son bölümden önemli detaylar…

SURVİVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI?

All Star ve Gönüllüler takımları sembol oyunununda kazanabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Birinci olanların sembol kazancağı oyun sayesinde yarışmacılar birleşme partisine erkenden katılma şansı yakalayacak.

ERKEKLER SEMBOL OYUNU

Son iki erkek yarışmacı Turabi ile Adem Kılıççıkaldı. Sembol oyunu erkekler finalinde karşı karşıya gelen Adem Turabi yarışında iki kere kazanan sembol oyunun galibi olacak. İlk oyunda kazanan Turabi, avantajlı duruma geldi. Eğer Adem ikinci oyunu kazanınca durum 1-1 oldu ve sembolün sahibi son oyunu kazananla belli olacak. Sembol oyununun finalinde karşı karşıya gelen Turabi ve Adem arasındaki mücadelede ikinci sayıyı alan ismi kamera kayıtları belirledi.

Adem ikinci oyunda da kazanınca sembol oyununda haftanın kazanan ismi 2-1'lık sonuçla Adem oldu.

KADINLAR SEMBOL OYUNU

Kadınlar sembol oyunu finaline Yağmur ile Funda karşı karşıya geldi. İki kere oyunu kazananın sembol sahibi olacağı yarışmada ilk oyunu Yağmur kazanarak skoru 1-0 yaptı. Yarışmada iyi bir performans sergileyen Yağmur ikinci oyunu da kazanarak durumu 2-0 yaptı ve sembolün sahibi oldu…

Sembol oyununda kadınlar ve erkekler dalında Adem ve Yağmur kazanarak her iki sembol de farklı takımlara gitmiş oldu.

SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER İLETİŞİM OYUNU

Survivor’ın yeni bölümünde iletişim oyunun mücadele eden iki takımdan birisi ailesiyle iletişime geçecek. Bu haberi duyan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Özellikle kadın yarışmacıların daha da duygulandığı bu anlarda Nagihan ise özel durumundan dolayı daha fazla hüzünlendi.

All Star takımı ve Gönüllüler takımı çok duygusal bir ödül oyunu için yarıştılar. Kazanan takımın ailesiyle görüşeceği oyunu All Star takımı kazandı. Kaybeden takım belki de ilk defa bir oyunda bu kadar büyük bir üzüntü yaşadı.

SURVİVOR FUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

All star ve gönüllüler takımı iletişim ödülü için mücadele ederken Funda yarış sırasında sudan çıkamadı. Boğulma tehlikesi atlatan yarışmacının çırpınlarını gören yarışmacılar panik halinde Funda’nın yanına koşmaya başladı. Oyuna devam edemeyen Funda, daha sonra dinlenmeye alındı.