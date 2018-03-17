Spor Toto 1. Lig | Altınordu 2-1 Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, konuğu Denizlispor'u 2-1 mağlup etti ve play-off yolunda önemli bir üç puan elde etti. Küme düşme hattında kalan Denizlispor'u yıkan gol 90+5'te Kerim Avcı'dan geldi. Takımının ilk golünü de kaydeden Kerim, frikikten attığı golle zaferi getirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti. Altınordu, 22’de takımını 1-0 öne geçiren Kerim Avcı’nın 90+5’te kaydettiği frikik golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Denizli’nin tek golü ise 47’de Mehmet Akyüz’den geldi. Altınordu, puanını 48 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Denizli ise 30 puanda 16. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar: 5. dakikada Mirkan Aydın’ın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Serkan Göksu’nun sert şutu Denizlispor savunmasına çarpıp taça gitti. 12. dakikada sağ kanattan Ismail Aissati sıfıra kadar indi. Ön direğe kestiği meşin yuvarlağı Mehmet Akyüz düzgün vurdu ancak kaleci Erce Kardeşler pozisyonu önledi. 13. dakikada Altınordu atağında Serkan Gösku sol kanttan ceza sahası içine kesti, Deniz Vurak penaltı üzerinden kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. MAÇ SONUCU | Grandmedical Manisaspor 0-6 Gazişehir Gaziantep | Spor Toto 1. Lig 28. hafta Gazişehir Gaziantep, deplasmanda karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

19. dakikada Denizlispor’un defasından gönderdiği uzun topta Mehmet Akyüz ceza sahasına girer gitmez vurdu ancak aynı güzellikte Erce Kardeşler topu kornere çeldi. 20. dakikada Denizlispor atağından Taşkın İlter sağdan ortaladı, Mehmet Akyüz gelişine kafayı vurdu, kaleci Erce kardeşler bir kez daha pozisyonu önledi. 22. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerim Avcı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Leandro Kappel 25 metre uzaktan sert şutu kaleci Erce Kardeşler’de kaldı. 41. dakikada Denizlispor’da Veli Acar, 35 metreden gelişine vurdu top üst direkten döndü. 47. dakikada sağ kanattan Ismail Aissati sıfıra kadar indi. Altıpas üzerinde Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşuyla Denizlispor skoru eşitledi: 1-1. MAÇ SONUCU | Bursaspor Demir Grup Sivasspor: 1-0 | Spor Toto Süper Lig 26. Hafta Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar sahadan Stancu'unn 83'te attığı golle 1-0 galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

55. dakikada Rıdvan Özdemir’in ara pasında Mirkan Aydın sağ çaprazdan sert vuruşunu Darko Lazic önledi. 64. dakikada Yusuf Acer sol kanattan sıfıra indi. İçeriye kestiği ortada Rıdvan Özdemir topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti. 68. dakikada Kerim Avcı’nın kullandığı serbest atışta topla buluşan Mirkan Aydın, kaleciyi geçer geçmez vuruşunda Denizlispor defansı meşin yuvarlağı kornere çeldi. 89. dakikada sol kanattan Yusuf Acer bindirdi. Ceza sahası çaprazında Murat Uçar’ı gördü. Bu oyuncunun sert şutu üstten auta gitti. 90+5. dakikada Kerim Avcı ceza sahası çizgisi üzerinde kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-1

Stat: Bornova

Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Emrah Ünal

Altınordu: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Deniz Vural (Alican Özfesli dk. 80), Rıdvan Özdemir (Berkay Samancı dk. 72), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın (Fatih Aktay dk. 87)

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taşkın İlter (Canberk Aydın dk. 82), Darko Lazic, Tahacan Velioğlu, Alperen Babacan, Cihan Özkaymak, Hasan Kılıç, Veli Acar, Leandro Kappel (Barış Örücü dk. 76), Ismail Aissati, Mehmet Akyüz (İsmail Haktan Odabaşı dk. 85)

Goller: Kerim Avcı (dk. 22 ve 90+5) (Altınordu), Mehmet Akyüz (dk. 47) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Ismail Aissati, Taşkın İlter, İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor), Hasan Hatipoğlu (Altınordu)