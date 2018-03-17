Samet Aybaba: “Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir”

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor mağlubiyetine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oyuncularımı kutluyorum. Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti” dedi.

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