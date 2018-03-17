Samet Aybaba: “Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir”
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor mağlubiyetine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oyuncularımı kutluyorum. Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Baştan sona iyi oyun. İlk yarı birazcık daha az pozisyon. İkinci yarı daha çok pozisyon. Oyuncularımı kutluyorum. Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti. Çabuk kontratağa gidelim diye son 20 dakikada oyuncu değişikliği yaptık, onlar da cevap vermedi. Futbol bu, oyuncularımı kutluyorum” dedi.