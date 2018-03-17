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Samet Aybaba: “Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir”

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor mağlubiyetine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oyuncularımı kutluyorum. Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti” dedi.
18:3117 Mart 2018
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Samet Aybaba: “Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir”

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Baştan sona iyi oyun. İlk yarı birazcık daha az pozisyon. İkinci yarı daha çok pozisyon. Oyuncularımı kutluyorum. Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti. Çabuk kontratağa gidelim diye son 20 dakikada oyuncu değişikliği yaptık, onlar da cevap vermedi. Futbol bu, oyuncularımı kutluyorum” dedi.

17 Mart 2018 MAÇ SONUCU | Bursaspor Demir Grup Sivasspor: 1-0 | Spor Toto Süper Lig 26. Hafta Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar sahadan Stancu'unn 83'te attığı golle 1-0 galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

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