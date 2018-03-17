Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı

NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Rıdvan Dilmen, derbinin hakemi Bülent Yıldırım'ı sert bir dille eleştirdi.

NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı. Rıdvan Dilmen, derbinin hakemi Bülent Yıldırım’ın kötü maç yönettiğini belirterek ‘Düdüğünü assın” dedi.

Türkiye Fenerbahçe Galatasaray derbisini konuşuyor İlgili Haberi Oku

İşte Dilmen’in tartışılan pozisyonlarla ilgili yaptığı yorumlar:

“Hakem kartlarını evde bırakmış herhalde. 2. dakikada Roman’ın, Feghouli’ye yaptığı sarı kart. Mehmet Ekici’nin iki tane sarı kartlık pozisyonu var. Net demiyorum ama Serdar Aziz’in Skrtel’e gereksizce yaptığı bir penaltı var. 16-17 tane faul oldu ama kart çıkmadı. Fernando’ya direkt kırmızı kart gösterilmesi lazım. Mehmet Ekici sarı kart bile görmeden çıktı maçtan. Verilmeyen iki penaltı da var.

Bu maç, gördüğüm en berbat derbilerden birisiydi. Ortada bir taktik savaşı da yoktu. Fenerbahçe, pozisyonlara Galatasaray’ın hataları nedeniyle girebildi. Gerçekten çok üzücü bir oyun. Fatih Terim’i en azından kaybetmediği için tebrik etmek lazım.

Hakem Bülent Yıldırım ise berbat bir maç yönetti. Sen ben de bu maçı bu kadar yönetirdik zaten. Hoca hakikatten artık emekliye ayrılsın. Oyun zaten berbattı, hakem de işin tuzu biberi oldu.”

Fenerbahçe`de Martin Skrtel`ın pozisyonunda penaltı isyanı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 25. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı itirazları yaşandı ancak hakem oyunu devam ettirdi. İlgili Haberi Oku