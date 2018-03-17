MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Galatasaray özet izle! FB GS 0-0

Süper Lig 26. hafta Fenerbahçe Galatasaray maçı nefesleri kesti. Peş peşe karşılıklı gollerin kaçtığı Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 sona erdi. Dev mücadeleyi izleyemeyen futbol severler Fenerbahçe Galatasaray maç özetini araştırıyor. İşte FB GS maç özeti...

Tüm hafta konuşulan Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 sona erdi. Durgun ama mücadeleci başlayan ilk yarıda Galatasaray, Gomis ilse iki tehlikeli fırsat yakaladı ama yararlanamadı. Sarı-kırmızılılar Gomis ile yüzde yüzlük bir gol fırsatından yararlanamadı. Fenerbahçe’nin 80. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe, Galatasaray kalesini adeta abluka altına aldı. 88. dakika serbest vuruş kazanan Galatasaray’da Maicon’un şutu direğe çarptı. Mücadelenin hiç eksilmediği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severlerin Fenerbahçe Galatasaray maç özeti ve önemleri anlarının yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz…

Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmamak, Galatasaray ise liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için çıktı maça… Tüm Türkiye'nin kilitlendiği derbiye Aykut Kocaman, Mehmet Ekici sürprizi ile maça başlarken, Fatih Terim, uzun süren sakatlığını atlatan Fernando'yu orta sahaya monte etti. İki takımın da kontrollü başladığı maç birkaç pozisyon dışında orta saha mücadelesi olarak başladı. Ezeli rakiplerin birbirlerini tarttığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısı ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Karşılıklı iki kalede yaşanan pozisyonlarda Muslera ve Volkan rakip forvetlere gol izni vermedi.

FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZETİ İZLE

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Maç Sonucu | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray pic.twitter.com/YZG932A5xI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Mart 2018

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINA YABANCI BASINDAN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynan derbiye ulusal basının haricinde Uluslararası medyadan da yoğun ilgi yaşandı. Almanya, Amerika, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Japonya’dan gelen basın mensupları derbi maçı Ülker Stadyumu’ndan takip etti.

90+4′ Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… İnanılmaz! #FBvGS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Mart 2018

GALATASARAY TWİTTER HESABI ÇILDIRDISpor Toto Süper Lig 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 90+4'te Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.

Son dakikaları nefes kesen derbide iki takım da net gol fırsatları yakaladı. Sarı kırmızılı ekibin geliştirdiği atakta Gomis'in pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin müsait pozisyondaki zayıf vuruşu, savunmadan sektikten sonra kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı pozisyonun ardından şu yorumu yaptı: “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… İnanılmaz!”

AYKUT KOCAMAN HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinden sonra hakem Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.

“Dirar sarı kart gördü, doğru, sonra Serdar ceza sahası içinde yumruk atıyor, görmüyor. Sonra Serdar ceza alanında künde yapıyor, görmedi. Çok net gözüküyor değil, görmek istemiyor. Fernando'nun çok net kırmızı kart var. Görmek istemiyordu açıkçası. Sezon başından beri konuşuyorum ama bir değişiklik olacağını zaten zannetmiyorum. Hakem konuşmaktan utanıyorum kendi adıma.”

FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN İSTATİSTİK