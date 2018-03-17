NTV Spor resmen kapandı! Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın duygusal anları

Yayın hayatına 10 yıl önce başlayan NTV Spor, kurulduğu tarih olan 17 Mart'ta kapandı. NTV Spor'da son programlarını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova duygusal anlar yaşadı.

Türkiye’de bir dönem sona erdi. 17 Mart 2008’de yayın hayatına başlayan NTV Spor, kurulduğu tarihte resmen kapandı. Saatler 22:30’u gösterdiğinde yayın hayatına son veren NTV Spor’da son yayını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova duygusal anlar yaşadı. ‘%100 Futbol’ programını son kez NTV Spor’dan yayınlayan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın oldukça duygulandıkları gözlendi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısının ardından pozisyonları yorumladı. İlgili Haberi Oku

NTV Spor’un yerine Discovery Communications'ın bünyesinde yer alan DMAX kanalı, NTV Spor’un kapanmasının ardından 22:30’dan sonra yayına başladı.