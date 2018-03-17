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Mircea Lucescu Fenerbahçe Galatasaray derbisini kaçırmadı

Türkiye A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip edenler arasındaydı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da dev maçı tribünden takip etti.
19:2917 Mart 2018
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Mircea Lucescu Fenerbahçe Galatasaray derbisini kaçırmadı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe – Galatasaray derbisi heyecanını birçok isim yerinde takip etti. Bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynanan maçları yerinden takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi de kaçırmadı. Lucescu'ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Rumen teknik adam, Karadağ ve İrlanda ile oynanan hazırlık maçı kadrosunu dün ilan etmişti.

17 Mart 2018 Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Alex`e sevgi seli Kadıköy'de tribünlerde Alex de Souza lehine tezahüratlarda bulunuldu. Alex tribüne gelir gelmez taraftarlar Brezilyalı yıldıza dönerek sevgi gösterisinde bulundular. İlgili Haberi Oku

Bu önemli derbiyi ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

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