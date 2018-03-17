MAÇ SONUCU | Grandmedical Manisaspor 0-6 Gazişehir Gaziantep | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

Gazişehir Gaziantep, deplasmanda karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti.

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