MAÇ SONUCU | Grandmedical Manisaspor 0-6 Gazişehir Gaziantep | Spor Toto 1. Lig 28. hafta
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'e 6-0 mağlup oldu.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak CansızG.Manisaspor: Göktuğ, Berk, Ulaş, Asım, İlkay, Kemal, Kağan, Bayram, Sebaihi (Ömer Atış dk. 46), Ömer Buğdaycı (Akın dk. 46), Furkan
Yedekler: Deniz, Hüseyin
Teknik Direktör: Aytekin Viduşlu
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail, Ahmet, Yasin, Adama Ba (Himmet dk. 61), Gökhan (Murat dk. 72), Mehmet Erdem, Segbefia, Okan (Ermin Zec dk. 80), Özgür Can, Del Valle
Yedekler: Necati, Özgür, Sinan, Samican, Serdar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Özgür Can (dk. 3), Mehmet Erdem (dk. 43), İsmail (dk. 62 ve dk. 90), Himmet (dk. 68), Del Valle (dk. 74) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: İsmail (Gazişehir Gaziantep), Asım (G.Manisasapor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 3′ Okan'ın rakip yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Özgür Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
GOL! 43′ Okan'ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Mehmet Erdem'in rakibine rağmen yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
GOL! 61′ Okan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında altıpas içerisinde kaleci Göktuğ, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken top İsmail'e çarparak filelere gitti. 0-3
GOL! 68′ Mehmet'in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Özgür Can'dan seken topa hemen yanındaki arkadaşı Himmet ayağıyla dokunarak, filelere gönderdi. 0-4
GOL! 74′ Yasin'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Del Valle, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5
GOL! 90′ Del Valle’nin sol kanattan ortaladığı topa arka direkte İsmail’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6