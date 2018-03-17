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MAÇ SONUCU | Grandmedical Manisaspor 0-6 Gazişehir Gaziantep | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

Gazişehir Gaziantep, deplasmanda karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti.
17:4817 Mart 2018
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MAÇ SONUCU | Grandmedical Manisaspor 0-6 Gazişehir Gaziantep | Spor Toto 1. Lig 28. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'e 6-0 mağlup oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak CansızG.Manisaspor: Göktuğ, Berk, Ulaş, Asım, İlkay, Kemal, Kağan, Bayram, Sebaihi (Ömer Atış dk. 46), Ömer Buğdaycı (Akın dk. 46), Furkan

Yedekler: Deniz, Hüseyin

Teknik Direktör: Aytekin Viduşlu

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail, Ahmet, Yasin, Adama Ba (Himmet dk. 61), Gökhan (Murat dk. 72), Mehmet Erdem, Segbefia, Okan (Ermin Zec dk. 80), Özgür Can, Del Valle

Yedekler: Necati, Özgür, Sinan, Samican, Serdar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Özgür Can (dk. 3), Mehmet Erdem (dk. 43), İsmail (dk. 62 ve dk. 90), Himmet (dk. 68), Del Valle (dk. 74) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: İsmail (Gazişehir Gaziantep), Asım (G.Manisasapor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 3′ Okan'ın rakip yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Özgür Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

GOL! 43′ Okan'ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Mehmet Erdem'in rakibine rağmen yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

GOL! 61′ Okan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında altıpas içerisinde kaleci Göktuğ, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken top İsmail'e çarparak filelere gitti. 0-3

GOL! 68′ Mehmet'in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Özgür Can'dan seken topa hemen yanındaki arkadaşı Himmet ayağıyla dokunarak, filelere gönderdi. 0-4

GOL! 74′ Yasin'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Del Valle, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5

GOL! 90′ Del Valle’nin sol kanattan ortaladığı topa arka direkte İsmail’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6

Etiketler
Gazişehir Gaziantep grandmedical manisasspor Spor Toto 1. Lig
Son güncelleme: 17:54 | 17.03.2018
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