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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe (U21) Galatasaray (U21): 2-1

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, konuk ettiği ezeli rakibini Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic'in 48'de attığı galibiyet golüyle 2-1 yendi.
15:3017 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe (U21) Galatasaray (U21): 2-1

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28’de Samed Karakoç’la öne geçti: 1-0. 36’da sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren beraberlik golünü attı ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

48’de F.Bahçe’nin efsane oyuncusu Milan Rapaic’in oğlu Boris Rapaic Kanarya’yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe günün ilk derbisinden zaferle ayrıldı.

17 Mart 2018 Alex`ten derbi tahmini! Fenerbahçe Galatasaray maçı için açıklama... Alex de Souza, Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi katıldığı programda skor tahmini yaptı ve çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

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derbi Fenerbahçe galatasaray u21
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