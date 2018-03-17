MAÇ SONUCU: Fenerbahçe (U21) Galatasaray (U21): 2-1

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, konuk ettiği ezeli rakibini Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic'in 48'de attığı galibiyet golüyle 2-1 yendi.

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