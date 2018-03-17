MAÇ SONUCU: Fenerbahçe (U21) Galatasaray (U21): 2-1
Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, konuk ettiği ezeli rakibini Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic'in 48'de attığı galibiyet golüyle 2-1 yendi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28’de Samed Karakoç’la öne geçti: 1-0. 36’da sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren beraberlik golünü attı ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
48’de F.Bahçe’nin efsane oyuncusu Milan Rapaic’in oğlu Boris Rapaic Kanarya’yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe günün ilk derbisinden zaferle ayrıldı.